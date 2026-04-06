Haberler

İsrail ordusu, İran'a saldırılar nedeniyle uygulanan kısıtlamaların 7 Nisan'a kadar süreceğini duyurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, İran'a yönelik başlatılan saldırılar sonrasında ekonomik endişelerle gevşetilen kısıtlamaların devam edeceğini açıkladı. Eğitim faaliyetleri, belirli bölgelerde sınırlı koşul altında devam edebilecekken, diğer bölgelerde yasaklar devam etmekte.

Ordudan yapılan açıklamada, "İç Cephe Komutanlığı'nın savunma yönergelerinin" değiştirilmediği belirtildi.

Yönergelerin, 7 Nisan Salı saat 14.00'e (TSİ 14.00) kadar geçerli olacağı aktarılan açıklamada, salı günü yeni bir değerlendirme yapılacağı kaydedildi.

Ordu tarafından paylaşılan ve halihazırda uygulanan tabloya göre, İsrail'in kuzeyi ve güneyindeki bazı bölgelerde ve işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerde, zamanında ulaşılabilecek uygun bir sığınak bulunması şartıyla eğitim kurumları faaliyet gösterebiliyor; diğer bölgelerde ise eğitim faaliyetleri yasak.

Eğitim faaliyetlerine izin verilen bölgelerde, kapalı alanlarda en fazla 100 kişi, açık alanlarda ise en fazla 50 kişilik toplantılara izin veriliyor.

Diğer bölgelerde, hemen ulaşılabilecek bir sığınak bulma imkanı olması şartıyla en fazla 50 kişilik toplantılara müsaade ediliyor; iş yerleri de aynı koşullar altında faaliyet gösterebiliyor.

Kaynak: AA / Burak Dağ
Trump: İran'ın süresi doluyor, onları bir gecede yok edebiliriz

Trump, İran'a direkt tarih verip tehdit etti: Süreleri doluyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir oturuşta 15 tane İzmir bomba yedi, bana mısın demedi

15 taneyi tek oturuşta bitirdi: İzleyenlerin şekeri yükseldi!

Kocaeli'de sessiz gece

Herkesin gol yağmuru beklediği maçta şaşırtan skor

Emlakçıya 'Merhaba' yazan kadın, aldığı cevapla şoke oldu: Siz nasıl esnafsınız?

Emlakçıya "Merhaba" yazan kadın, aldığı cevapla şoke oldu
Kadın hakemi adeta biçti! Sonrasında yaşananlar daha da garip

Kadın hakemi adeta biçti! Sonrasında yaşananlar daha da garip
Bir oturuşta 15 tane İzmir bomba yedi, bana mısın demedi

15 taneyi tek oturuşta bitirdi: İzleyenlerin şekeri yükseldi!

Kerem Aktürkoğlu kendisine ve ailesine hakaret edenler için harekete geçti

O isimleri tek tek tespit ettirdi: Başları büyük belada

Trump: Tarihi bir operasyonla İran'dan pilotlarımızı kurtardık

Trump'tan İran açıklaması! İşte 7 saatlik operasyonun detayları