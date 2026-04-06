İsrail ordusu, İran'a saldırılar nedeniyle uygulanan kısıtlamaların 7 Nisan'a kadar süreceğini duyurdu

İsrail ordusu, İran'a başlattıkları saldırılar sonrası getirilen, ancak "ekonomik durumun kötüleşmesi endişeyle" gevşetilen kısıtlamaların devam edeceğini duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, "İç Cephe Komutanlığı'nın savunma yönergelerinin" değiştirilmediği belirtildi.

Yönergelerin, 7 Nisan Salı saat 14.00'e (TSİ 14.00) kadar geçerli olacağı aktarılan açıklamada, salı günü yeni bir değerlendirme yapılacağı kaydedildi.

Ordu tarafından paylaşılan ve halihazırda uygulanan tabloya göre, İsrail'in kuzeyi ve güneyindeki bazı bölgelerde ve işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerde, zamanında ulaşılabilecek uygun bir sığınak bulunması şartıyla eğitim kurumları faaliyet gösterebiliyor; diğer bölgelerde ise eğitim faaliyetleri yasak.

Eğitim faaliyetlerine izin verilen bölgelerde, kapalı alanlarda en fazla 100 kişi, açık alanlarda ise en fazla 50 kişilik toplantılara izin veriliyor.

Diğer bölgelerde, hemen ulaşılabilecek bir sığınak bulma imkanı olması şartıyla en fazla 50 kişilik toplantılara müsaade ediliyor; iş yerleri de aynı koşullar altında faaliyet gösterebiliyor.