İsrail Ordusu, İran'a Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail ordusunun sabah erken saatlerde düzenlediği hava saldırılarında, İran'ın "İsrail'e saldırılarda kullanılacağı öne sürülen" karadan karaya balistik füzelerini hedef aldığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail'e saldırılar için kullanılacağı öne sürülen balistik füzelerin imha edildiği belirtildi.

Ordu, İran ordusuna ait karadan karaya balistik füzeler ve diğer silahları imha için düzenlediği saldırıların görüntülerini de servis etti.

İsrail, İran'da birçok kente saldırı düzenledi

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken çok sayıda sivil de hayatını kaybetti.