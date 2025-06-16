İsrail Ordusu, İran'a Hava Saldırılarını Sürdürüyor

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İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran yakınlarındaki hava savunma birliklerini ve fırlatma rampasını hedef aldığını açıkladı. Saldırılar sırasında önemli askeri komutanlar ve nükleer bilim insanlarının yaşamını yitirdiği bildirildi. Çatışmalar sonrası sivil kayıpların 224 olduğu, İran'ın ise misilleme olarak İsrail'e balistik füzelerle saldırdığı aktarıldı.

TEL İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran yakınlarında hava savunma birliklerini ve bir fırlatma rampasını hedef aldığını duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, hava kuvvetlerinin İran genelinde "hava üstünlüğü sağlamak üzere" saldırılarını sürdürdüğü ifade edildi.

Tahran'ın güneyinde hava savunma birlikleri ve bir fırlatma rampasının hedef alındığı belirtilen açıklamada, saldırıya ilişkin görüntüler paylaşıldı.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 21 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
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