İsrail Ordusu, İran'a Hava Saldırıları Düzenledi

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İsrail ordusu, İran'ın güneybatısında gerçekleştirdiği hava saldırılarında birçok askeri hedefi vurduğunu iddia etti. Saldırılarda balistik füze fırlatıcılarının depolandığı tesisler ve askeri altyapı hedef alındı. İran'da patlama sesleri duyulurken, bölgedeki çatışmaların artmasıyla sivil kayıplar da dikkat çekiyor.

İsrail ordusu, İran'ın güneybatısına düzenlediği saldırılarda düzinelerce askeri hedefi vurduğunu öne sürdü.

Ordudan yapılan açıklamada, 30 savaş uçağının düzenlediği hava saldırılarında balistik füze fırlatıcılarının depolandığı bir tesis, radar sahası ve askeri altyapının hedef alındığı iddia edildi.

Açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Ahvaz kentindeki onlarca askeri hedefe 50 civarında bomba attığı ileri sürüldü.

Gün içinde İran'ın Ahvaz, Dezful ve Mahşehr kentlerinde şiddetli patlama sesleri duyulduğu bildirilmişti.

?İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 2 bin 517 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
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