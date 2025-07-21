İsrail Ordusu, İHA'nın Ülkeye Girişini Engelledi

İsrail ordusu, bir insansız hava aracının (İHA) ülkeye girişinin engellendiğini öne sürdü.

Ordudan yapılan açıklamada, bir İHA'nın doğu sınırından ülkeye girişi sırasında önlendiği belirtildi.

Söz konusu İHA nedeniyle alarmların devreye alınmadığı aktarılırken, İsrail basını İHA'nın Yemen'den fırlatıldığını iddia etti.

Öte yandan, İsrail'in bu sabah Yemen'deki Husilere yönelik saldırısında savaş uçaklarının değil bir İHA'nın kullanıldığı açıklandı.

Yemen'e düzenlenen daha önceki saldırılarda çok sayıda savaş uçağı, yakıt ikmal uçağı ve casus uçağının kullanıldığı kaydedildi.