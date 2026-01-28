İsrail ordusu Doğu Kudüs'teki Hizma beldesini iki gündür kuşatıyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeydoğusunda yer alan Hizma beldesine yönelik kuşatmayı iki gündür sürdürüyor.

Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Hizma beldesine askeri takviyeyi sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin onlarca evi kapsayan geniş çaplı baskınlar düzenlediği, baskınlar sırasında Filistinlilerin mülklerine kasıtlı zarar verildiği, cep telefonlarının kontrol edildiği ve bazı evlerden para çalındığına dair vakaların kayda geçtiği aktarıldı.

İsrail güçlerinin, beldeden çıkmaya çalışan Filistinlilere yoğun şekilde ses bombası attığı ifade edilen açıklamada, beldenin tüm girişlerinin kapatılması suretiyle uygulanan kuşatmanın halkın hareketini neredeyse tamamen kısıtladığı kaydedildi.

Kudüs Valiliği, Hizma beldesindeki okullarda, kuşatmanın ve sahadaki gerilimin sürmesi nedeniyle öğrencilerin güvenliği gerekçesiyle 29 Ocak Perşembe eğitime ara verileceğini bildirdi.

"Belde hapishaneye dönüştü"

Hizma Belediye Başkanı Nufan Salahaddin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail işgal güçleri beldeyi büyük bir hapishaneye çevirdi." dedi.

Salahaddin, sokağa çıkma yasağı, yolların kapatılması ve beldeye giriş-çıkışların engellenmesini kapsayan sıkı askeri uygulamaların dünden beri devam ettiğini aktardı.

İsrail güçlerinin gece boyunca evlere geniş çaplı baskınlar düzenlediğini, evlerdeki eşyaları tahrip ettiğini, bazı evleri askeri noktalara dönüştürdüğünü, halkı korkuya sevk ettiğini ve çok sayıda genci gözaltına alarak sahada sorguladığını kaydeden Salahaddin, İsrail ordusunun yaklaşık 12 bin nüfuslu Hizma beldesinin çeşitli noktalarında askeri varlığını sürdürdüğünü belirtti.

Salahaddin, İsrail'in nüfusu baskı altına almak ve yerinden etmeye zorlamak amacıyla Doğu Kudüs çevresindeki köy ve beldeleri hedef alan "sistematik politikalar" izlediğini belirterek İsrail tarafından yeni bir tırmanış yaşanabileceğine dair ciddi endişelerin olduğu uyarısında bulundu.

İsrail ordusu, dün Hizma beldesini tamamen kuşatma altına almış, beldenin sokaklarına dağıttıkları bildirilerle Hizma'nın "kapalı askeri bölge" ilan edildiğini duyurmuş ve "ikinci bir duyuruya kadar" beldeden çıkışları yasaklamıştı.