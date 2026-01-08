Haberler

İsrail basınına göre ordu, Hizbullah saflarında "geniş çaplı askeri hazırlık" görmedi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail basını, ordunun Hizbullah'ta olası bir askeri gerginlik için hazırlık görmediğini, ancak roket atışlarının süreklilik kazandığında durumun değişebileceğini belirtti.

İsrail basını, ordunun muhtemel askeri gerginliğe dair Hizbullah'ta herhangi bir hazırlık görmediğini belirtti.

Haaretz gazetesinin haberine göre İsrail ordusu, Hizbullah saflarında muhtemel bir askeri gerginlik için herhangi bir hazırlık görmedi.

Gazete güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde "Ordu, acil bir eylem belirtisi olmasa bile Hizbullah'ın günlük sınırlı sayıda roket atışıyla yetinebileceğini ancak bunun sürekli bir tırmanışa dönüşebileceğini vurguladı." ifadeleri kullanıldı.

Çatışmaların yeniden başlaması durumunda İsrail ordusunun ayrıca Hizbullah'ın ülkenin kuzeyinde uzun süreli bir felç yaratma ve iç cephede geniş çaplı tahribata yol açma kapasitesine sahip olduğunu değerlendiriyor.

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN ise Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kabine üyelerine "ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hizbullah'ın silah bırakmayı reddetmesi halinde Lübnan'a saldırı için yeşil ışık yaktığını ilettiğini" aktardı.

Kaynak: AA / Güncel
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı

Süre doldu, Türkiye'nin yanı başında dev operasyon başladı
Tarihi adliye soygununun altından aşiret çıktı! 25 kilo altını konvoyla o ile götürmüşler

Tarihi soygunundan aşiret çıktı! 25 kilo altını o ile götürmüşler
En düşük emekli maaşında büyük sürpriz! Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var

Emeklilere büyük sürpriz! Masada hiç dillendirilmeyen rakam var
AK Parti'ye geçeceği konuşulan başkandan iddialara yanıt

AK Parti'ye geçeceği konuşulan başkandan iddialara yanıt
Pendik'te içler acısı manzara! Kimse yanına bile yaklaşamadı

İstanbul'un bir ilçesinden görüntü yağıyor! Manzara içler acısı
Kaybolan 12 yaşındaki Duru'dan iyi haber geldi

Her yerde aranan 12 yaşındaki Duru'dan yüreklere su serpen haber
Beyaz Saray tarihinin en genç basın sözcüsü! Güzelliğiyle dikkat çekiyor

Daha şimdiden ABD tarihine geçti! Güzelliğiyle herkesi büyülüyor