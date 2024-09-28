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İsrail Ordusu: Hizbullah Lideri Nasrallah Beyrut'ta Düzenlenen Saldırıda Öldürüldü

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İsrail ordusu, Beyrut'a düzenlenen saldırıda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın ve diğer üst düzey komutanların öldüğünü açıkladı. Saldırının detayları ise henüz netlik kazanmadı.

- İsrail ordusu: "Hizbullah lideri Nasrallah, Beyrut'a düzenlenen saldırıda öldürüldü"

"Güney cephesi komutanı Ali Karaki ve diğer komutanlar da öldürüldü"

TEL AVİV - İsrail ordusu, dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gerçekleştirilen saldırıda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğünü öne sürdü.

İsrail Savunma Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a dün akşam düzenlenen saldırıda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğü ileri sürüldü. Açıklamada, "Dün Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah, Hizbullah'ın güney cephesi komutanı Ali Karaki ve diğer komutanlar öldürüldü. Saldırıda Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, Beyrut'un Dahiyeh bölgesindeki bir binanın altında bulunan Hizbullah'ın ana karargahını vurdu. Saldırı, Hizbullah'ın üst düzey yöneticilerinin karargahta olduğu ve İsrail'e yönelik saldırıları koordine ettiği sırada gerçekleştirildi" ifadeleri kullanıldı.

Hizbullah'tan henüz açıklama yok

İsrail'in Nasrallah'ın öldürüldüğüne yönelik iddiasında Hizbullah'tan ise henüz açıklama gelmedi. Hizbullah yakın kaynaklar, İsrail'in Beyrut'un güneyine dün akşam gerçekleştirdiği saldırıdan bu yana Hasan Nasrallah ile "iletişim kuramadıklarını" belirtiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü

İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü

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