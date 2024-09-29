İsrail Ordusu, Hizbullah Komutanı Nabil Kauk'u Öldürdü

(ANKARA) - İsrail Ordusu, Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenledikleri saldırıda Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Nabil Kauk'un öldürüldüğünü iddia etti.

İsrail Ordusu'ndan yapılan açıklamada, Lübnan'a dün gece düzenlenen saldırıda Hizbullah'ın Yürütme Konseyi Üyesi Nabil Kauk'un öldürüldüğü bildirildi.

1964 doğumlu olan Kauk'un Hizbullah'ta Yürütme Konseyi Başkan Yardımcılığı ve Güney Lübnan Bölgesi Başkanlığı görevlerinde bulunduğu, ayrıca örgütün iç güvenlik birimi komutanı olduğu belirtildi.