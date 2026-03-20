İsrail ordusu: Hizbullah 2 Mart'tan beri İsrail'e 700 roket, füze ve İHA fırlattı

İsrail ordusu, Hizbullah'ın 2 Mart'tan bu yana İsrail'e yönelik 700'den fazla roket, füze ve insansız hava aracı kullandığını açıkladı. Lübnan Sağlık Bakanlığı ise saldırılarda 1001 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İsrail ordusu, Lübnan'daki Hizbullah'ın 2 Mart tarihinden beri İsrail'e yönelik saldırılarında 700 roket, füze ve insansız hava aracı (İHA) kullandığını açıkladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Hizbullah'ın 2 Mart'tan beri Litani Nehri güneyinden yaptığı saldırılara ilişkin bilgi paylaştı.

Hizbullah'ın yaklaşık 700 roket, füze ve İHA fırlattığını belirten Adraee, Lübnan ordusunu Litani'nin güneyinden Hizbullah'ı çıkaramamakla suçladı.

Adraee, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürecekleri tehdidinde bulundu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1001 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 584 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
