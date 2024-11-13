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İsrail Ordusu, Hizbullah Hedeflerine Yoğun Hava Saldırıları Düzenledi

İsrail Ordusu, Hizbullah Hedeflerine Yoğun Hava Saldırıları Düzenledi
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İsrail ordusu, Beyrut'un güney banliyölerinde Hizbullah'a ait silah depoları ve füze üretim tesislerini hedef alan hava saldırılarını artırdı. Son saldırılarda en az 6 kişi hayatını kaybetti. Ordunun açıklamasına göre, istihbarat doğrultusunda düzenlenen saldırılar, bölgedeki Hizbullah mevzilerini hedef alıyor.

KUDÜS, 13 Kasım (Xinhua) -- İsrail ordusu, son haftalardaki hava saldırılarıyla Beyrut'un güney banliyölerinde Hizbullah'a ait silah depolama ve füze üretim tesislerinin çoğunu imha ettiklerini söyledi.

Lübnan medyasında salı günü çıkan haberlere göre söz konusu açıklama, İsrail savaş uçaklarının İsrail-Hizbullah çatışmasının başlamasından bu yana bölgeye düzenlediği en yoğun hava saldırılarından birini başlatmasından saatler sonra geldi. Saldırılarda en az 6 kişi hayatını kaybetti. Kentin güneyindeki banliyöleri hedef alan en az 13 hava saldırısında sivil binalar ve iki sağlık merkezi vurulurken, bölgeden yoğun siyah duman bulutları yükseldi.

İsrail ordusu, istihbaratın yönlendirmesiyle bölgedeki Hizbullah mevzilerine saldırılar düzenlemeye devam ettiklerini bildirdi.

Hizbullah, şu ana kadar İsrail'in iddiası ya da saldırılar hakkında açıklama yapmadı.

İsrail ordusu son 20 yılda defalarca, Hizbullah'ın Beyrut'un güney banliyölerindeki yoğun nüfuslu bölgelerde çok sayıda füze, roket üretim ve depolama tesisi kurduğunu iddialarını dile getirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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