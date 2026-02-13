Haberler

İsrail ordusu, Gazze'de Filistinlilere ait yapıları patlatarak yıkmaya devam ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Han Yunus'ta patlamalar gerçekleştirdi ve İHA'lar aracılığıyla Filistinlilere ait evlere patlayıcı maddeler attı. Görgü tanıkları, yıkım ve çatışmaların sürdüğünü aktardı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yapıları patlatarak yıkım gerçekleştirmeye devam ederken insansız hava araçları (İHA) aracılığıyla Zeytun Mahallesi çevresinde Filistinlilere ait evlerin çatılarına patlayıcı maddeler attı.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor.

Görgü tanıkları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Han Yunus'un doğusunda ateşkes anlaşması uyarınca konuşlandığı ve kontrolünde bulunan alanlarda yapıları hedef alan patlamalarla yıkımlar gerçekleştirdiğini aktardı.

Tanıklar ayrıca, İsrail'e ait İHA'ların, anlaşma uyarınca ordunun konuşlanma alanları dışında kalan Gazze kentindeki Zeytun Mahallesi'nin doğusunda Filistinlilere ait evlerin çatılarına patlayıcı madde attığını belirtti.

İsrail donanmasının da Gazze kenti açıklarında rastgele ateş açtığı kaydedildi.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten itibaren 2 yıldan uzun süren ve soykırıma varan son saldırılarında 71 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 71 bini aşkın kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud - Güncel
Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi

Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi
Fahriye Evcen'in Burak Özçivit'e takındığı tavır tanıtıma damga vurdu

Fahriye'nin Burak'a takındığı tavır tanıtıma damga vurdu
Tereyağı fiyatının 3 ay içerisindeki değişimi 'Yok artık' dedirtti

Bunun adı zam değil zulüm!
Trump'tan Netanyahu fırçası! Herzog'dan tek cümlelik yanıt geldi

Trump fırça atmaya kalktı, tek cümlelik yanıt tokat gibi indi
Kürsüde yumruk, kuliste tebrik! CHP'li 2 isme parti içinden büyük tepki var

Kürsüde yumruk, kuliste tebrik! CHP'li 2 isme parti içinden büyük tepki var
N'Golo Kante'nin bilinmeyenleri! Haberi okuyunca hayran kalacaksınız

Bu haberi okuyunca ona bir kez daha hayran kalacaksınız
2 öğrencisini istismar edip hamile kalan öğretmene 10 yıl hapis

2 öğrencisiyle birlikte olup hamile kalan öğretmen için karar verildi