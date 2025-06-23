İsrail Ordusu, Han Yunus'ta Tahliye Tehditinde Bulundu
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinin merkezinde Filistinlilerin tahliye edilmesi için tehditte bulunarak, bölgedeki operasyonların şiddetleneceğini duyurdu. Açıklamalara göre, tahliye edilenlerin tehlikeli bölgelere dönmemeleri gerektiği belirtildi.
İsrail ordusu, Filistinlilerden Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin merkezini boşaltmaları tehdidinde bulundu.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, Han Yunus'tan bir harita paylaştı.
Mevasi bölgesinin batısının boşaltılmasını isteyen Adraee, buradan ayrılanların "tehlikeli savaş alanları" olarak nitelenen bölgelere geri dönmemeleri gerektiğini belirtti.
Açıklamasında, "tahliye emrinin" bölgedeki Emel ve Nasır hastanelerini kapsamadığını aktaran Adraee, İsrail ordusunun söz konusu bölgede "örgütlerin yok edilmesi" hedefiyle şiddetli saldırılar düzenleyeceğini kaydetti.
İsrail ordusunun, bugün Mevasi bölgesindeki Güney Burak Kampı'nda bulunan çadırlara yönelik düzenlediği saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetmiş onlarca kişi de yaralanmıştı.