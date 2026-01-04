Haberler

İsrail ordusu, Han Yunus kenti açıklarında Filistinli bir balıkçıyı öldürdü

Gazzeli balıkçılar, İsrail ordusunun açtığı ateşle zor şartlar altında çalışmaya devam ediyor. Han Yunus açıklarında bir balıkçı hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kenti açıklarında açtığı ateş sonucu bir Filistinli balıkçı hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Görgü tanıkları, İsrail donanmasına ait savaş botlarının Han Yunus açıklarında balıkçı teknelerini hedef aldığını aktardı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre ise İsrail'e ait bir hücumbotun, Han Yunus kentinin batısında yer alan Mevasi açıklarında balıkçılık yapan Filistinlilere ait küçük balıkçı teknesini art arda hedef alması sonucu 32 yaşındaki Abdurrahman Abdulhadi el-Kan yaşamını yitirdi. Aynı saldırıda bir Filistinli balıkçı da yaralandı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve deniz ablukası nedeniyle zor şartlar altında geçimini sağlamaya çalışan Filistinli balıkçılar, İsrail ordusunun ihlalleriyle sık sık karşı karşıya kalıyor.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel
