İsrail Ordusu: Hamas Tarafından Teslim Edilen Cenaze Rehinelere Ait Değil

İsrail Ordusu, Hamas tarafından teslim edilen dördüncü cenazenin rehinelerden hiçbirine ait olmadığını açıkladı. Adli Tıp Ulusal Enstitüsü'ndeki incelemelerin sonucunda bu tespit yapıldı.

(ANKARA) - İsrail Ordusu, Adli Tıp Ulusal Enstitüsü'ndeki incelemeler sonucunda Hamas'ın teslim ettiği dördüncü cenazenin rehinelerden hiçbirine ait olmadığını bildirdi.

İsrail Ordusu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adli Tıp Ulusal Enstitüsü'ndeki incelemelerin tamamlanmasının ardından, Hamas tarafından İsrail'e teslim edilen dördüncü cenazenin, rehinelerden hiçbirine ait olmadığı tespit edildi. Hamas, hayatını kaybeden rehinelerin geri iadesi için gerekli tüm çabayı göstermekle yükümlüdür" ifadelerini kullandı.

