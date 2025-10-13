Haberler

İsrail Ordusu, Hamas'tan 13 Esiri Kızılhaç Komitesi'nden Teslim Aldı

Güncelleme:
İsrail ordusu, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde serbest bıraktığı 13 İsrailli esiri Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden teslim aldığını açıkladı. Esirler, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere İsrail'e yola çıktı.

TEL İsrail ordusu, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde serbest bıraktığı 13 İsrailli esiri Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden (ICRC) teslim aldıklarını ve esirlerin İsrail topraklarına doğru yola çıktığını açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada, "13 İsrailli esir Kızılhaç'tan teslim alındı, şu anda İsrail'e getiriliyor." ifadesi yer aldı.

Esirlerin İsrail'e ulaşmalarının ardından ilk sağlık kontrollerinden geçirileceği belirtildi.

Hamas, 13 İsrailli esiri Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta Kızılhaç heyetine teslim etmişti. Hamas'ın 13 İsrailli esiri Kızılhaç heyetine teslim etmesiyle Gazze Şeridi'ndeki 20 sağ İsrailli esirin tümü serbest bırakılmış oldu.

Kaynak: AA / Turgut Alp Boyraz - Güncel
