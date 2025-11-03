Haberler

İsrail Ordusu, Hamas Saldırısını Öngören Uyarıları Göz Ardı Ettimi?

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail medyası, 7 Ekim 2023'teki Hamas saldırısı öncesi ordunun uyarılarını dikkate almadığını ortaya koyan bir iç soruşturmanın sonuçlarını aktardı. Hava Kuvvetleri'nde üst rütbeli subayların Hamas'ın hareketliliğinden haberdar olduğu, ancak bu bilgilerin yetkililere iletilmediği belirtildi.

İsrail medyası, ordunun 7 Ekim 2023'teki Hamas saldırısı öncesindeki uyarıları göz ardı ettiğini yazdı.

İsrail'in Kanal 14 televizyonu, İsrail Hava Kuvvetlerinde 7 Ekim 2023 saldırısına ilişkin yürütülen, ancak daha sonra askıya alınan iç soruşturmanın sonuçlarını haberleştirdi.

Haberde, soruşturmanın Hava Kuvvetlerinde farklı rütbelerdeki subayların Hamas'ın Gazze Şeridi içindeki hareketliliğinden önceden haberdar olduğunu, ancak Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tomer Bar'ın bu gelişmelerden bilgilendirilmediğini ortaya çıkardığı belirtildi.

Saldırıdan kısa süre sonra başlatılan soruşturmaya göre hava gözetleme birimlerinin Hamas'a ait saldırı amaçlı insansız hava araçlarında olağan dışı hareketlilik tespit ettiği aktarılan haberde, ancak bu bilgilerin kuvvetin kendi birimleri içinde kaldığı ve ne Genelkurmay Başkanlığına ne de Genelkurmay Başkanı'na iletildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Said Amori - Güncel
5 gol, 2 kırmızı kart! Tarihi derbide Fenerbahçe 2-0'dan geri dönerek Beşiktaş'ı devirdi

Yıllarca konuşulacak derbi! Fenerbahçe 2-0'dan gelip kazandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump bir ülkeyi daha gözüne kestirdi: Savaş bakanlığımıza harekata hazırlanma talimatı verdim

Bir ülkeyi daha gözüne kestirdi! Orduya "Hazır olun" talimatı
THY, havalimanını birbirine katan Reha Muhtar'ı kara listeye aldı

Sen misin havalimanını karıştıran! Reha Muhtar'a ders gibi ceza
Film sahnelerini aratmadı! Hareket halindeki TIR'dan çaldıkları akıllar zarar

Film sahnesi değil! Seyir halindeki TIR'dan çaldıkları akıllar zarar
Sen neymişsin Tedesco! Adını Fenerbahçe tarihine yazdırdı

Sen neymişsin Tedesco! Adını Fenerbahçe tarihine yazdırdı
Trump bir ülkeyi daha gözüne kestirdi: Savaş bakanlığımıza harekata hazırlanma talimatı verdim

Bir ülkeyi daha gözüne kestirdi! Orduya "Hazır olun" talimatı
Kiracıdan akılalmaz tuzak! Banyoda saklandı, ev sahibine kabus yaşattı

Kiracıdan akılalmaz tuzak! Banyoda saklandı, ev sahibine kabus yaşattı
Taner Taşkın'dan maç sonunda istifa sinyali: Bu akşam başkanla konuşacağım

Maç sonunda istifa sinyali: Bu akşam başkanla konuşacağım
Yüzlerce PKK'lı terörist SDG'ye geçti, Türkiye teyakkuz ilan etti

Terör örgütü PKK'nın son hamlesi Türkiye'yi teyakkuza geçirdi
Davutoğlu'ndan 'devrim' çağrısı! 5 maddede sıraladı

Davutoğlu'ndan 'devrim' çağrısı! Madde madde sıraladı
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde üst üste kırmızı kartlar

Yok böyle maç! Derbide üst üste kırmızı kartlar
Zor tuttular! Sergen Yalçın'ın çıldırdığı anlar

Zor tuttular! Sergen Yalçın'ın çıldırdığı anlar
Dorgeles Nene'den maça damga vuran hareket

Derbiye damga vuran an
Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Sözleşmesi feshedildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.