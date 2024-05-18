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İsrail ordusu, Hamas saldırısında öldürülen kişinin cesedine ulaştı

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İsrail ordusu, Hamas'ın Gazze sınırındaki Yahudi yerleşim birimlerine düzenlediği saldırıda öldürülen 1 kişinin cesedine ulaşıldığını duyurdu. Ordu Sözcüsü, cesedin Hamas mensupları tarafından Gazze'ye kaçırıldığını belirtti.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'te Hamas'ın Gazze sınırındaki Yahudi yerleşim birimlerine düzenlediği saldırıda öldürülen 1 kişinin cesedine ulaşıldığını duyurdu.

Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, Ron Binyamin (53) isimli kişinin 7 Ekim'deki saldırıda öldüğünü ve cesedinin Hamas mensupları tarafından Gazze'ye kaçırıldığını söyledi.

Hagari, Binyamin'in cesedine dün ulaşıldığını belirtti ancak bulunduğu yere ilişkin ayrıntı vermedi.

Hagari, Gazze'de hala 128 İsrailli esir olduğunu ve bunlardan 39'unun öldüğünü kaydetti.

Ordu sözcüsü dün de 7 Ekim'de öldürülüp Gazze Şeridi'ne götürülen 3 İsraillinin cesedine ulaşıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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