İsrail ordusu: Hamas sahte hesaplardan İsrail askerlerinin telefonlarını hacklemeye çalışıyor - Haberler

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İsrail ordusu: Hamas sahte hesaplardan İsrail askerlerinin telefonlarını hacklemeye çalışıyor

AA - Güncel
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İsrail ordusu: Hamas sahte hesaplardan İsrail askerlerinin telefonlarını hacklemeye çalışıyor

İsrail ordusu, Hamas'ın sosyal medya ağlarında sahte hesaplar kullanarak İsrail askerlerinin telefonlarındaki bilgileri ele geçirmeye çalıştığını iddia etti.

İsrail ordusu, Hamas'ın sosyal medya ağlarında sahte hesaplar kullanarak İsrail askerlerinin telefonlarındaki bilgileri ele geçirmeye çalıştığını iddia etti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ordunun İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet ile iş birliği halinde Hamas'ın hackleme girişimlerini ortaya çıkardığı belirtildi.

Son dönemde Hamas'ın İsrail askerlerinin telefonlarını hackleme girişimlerinin tekrarlandığı ancak başarısız olduğu kaydedilen açıklamada, "Hamas sahte hesaplardan, geliştirdiği bir oyunu (telefonu tamamıyla kontrol edebilen) indirmeleri için İsrail askerlerini ikna etmeye çalışıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, Hamas'ın, askerlerin telefonlarına sızarak ilk kez bilgi toplamaya çalışmadığı ifade edildi.

Hamas'tan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda dün yer alan haberde, "Hamas'ın söz konusu hackleme girişimlerinin onlarcasının önlendiği ancak onlarcasının da başarılı olduğu" aktarılmıştı.

AA / Güncel

Şin Bet İsrail Güncel Haberler

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