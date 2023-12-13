İsrail Ordusu, Hamas'ın bebekleri çamaşır ipine astığı yalanını düzeltmedi

İsrail ordusu, basın faaliyetleri çerçevesinde İsrailli bir gazeteciye Hamas'ın bebekleri çamaşır ipine astığı yalanını anlatırken olayın asılsız olduğu netleşmesine karşın düzeltme yayınlamadı ve özür dilemedi.

İsrail ordusu, basın faaliyetleri çerçevesinde İsrailli bir gazeteciye Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırıda, "bebek ve çocukları öldürüp çamaşır ipine astığı" yalanını anlatırken olayın asılsız olduğu netleşmesine karşın düzeltme yayınlayıp özür dilemedi.

Ultra Ortodoks eğilimli Kikar Hashabbat haber sitesine çalışan gazeteci Ishay Coen, 28 Kasım'da İsrail ordusunun Gazze Tümeni'nde görevli harekat subayı Yaron Buskila ile Be'eri yerleşim yerinde gördüğünü iddia ettiği olaylara ilişkin bir röportaj yaptı.

Röportajın İsrail ordusu tarafından ayarlandığını anlatan Coen, bunun bir bölümünü kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımda, İsrailli subay Buskila'nın "Hamas'ın çamaşır ipine sırayla astığı bebek ve çocuk cesetleri bulduk" iddiası yer aldı.

Ancak İsrailli gazeteci, paylaşımından hemen sonra subayın bunu nasıl teyit ettiğini sorgulayan tepkiler alması üzerine gönderisini sildi.

Coen, "Röportaj teklifi bana IDF sözcüsünden geldi. Röportaj yapılan kişiyi daha önce tanımıyordum." açıklamasında bulundu.

Buskila'nın anlattığı olayın doğru olmadığına ilişkin bilgilendirildiğini belirten Coen, "Bir subay, neden bu denli korkunç bir hikaye uydursun ki? Yanılmışım." dedi.

Gazeteci Coen, İsrail ordusundan bir yetkilinin röportaj esnasında hazır bulunduğunu vurgulayarak ordu yetkililerinin de Buskila'nın verdiği röportajı onayladığını ifade etti.

İsrailli subayla röportaj görüntüleri, birkaç dakika içinde silinmesine rağmen pek çok sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılarak İsrail kamuoyunda geniş yer buldu ve uluslararası dolaşıma girdi.

İsrailli subay Coen'e verdiği röportajda, "Bebekler ve çocuklar çamaşır ipine tek sıra halinde asılıydı. Çok kötü bir görüntüydü, gördüm, beni de şoke etti." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail ordusu düzeltmek yerine konuyu muğlak bıraktı

İsrailli subayın iddialarının yankı bulması üzerine teyit için ordunun basın birimine çok sayıda soru ulaştı.

Bunun üzerine ordudan yapılan açıklamada, olayın ayrıntılarının Buskila'yla birlikte açıklığa kavuşturulacağı; ayrıntıları belirsiz ve doğruluğu resmen onaylanmamış hadiseleri anlatmaması gerektiğinin kendisine izah edileceği duyuruldu.

Ancak İsrail ordusu, haberi yapan gazetecinin durumun farkına varıp paylaşımını silmiş olmasına karşın iddiayı inkar ya da teyit etmeyerek muğlak bırakmayı tercih etti.

Buskila'nın dezenformasyon sonrasında herhangi bir soruşturma geçirip geçirmediği ve hangi görevde olduğu bilinmiyor.

Gönüllüler de dezenformasyon yapmıştı

Haaretz gazetesi 4 Aralık tarihindeki haberinde, sivil arama kurtarma kuruluşu Zaka gönüllülerinin İsrail basınını yönlendiren asılsız açıklamalarına yer vermişti.

Habere göre, Haaretz'e konuşan bir Zaka personeli, Be'eri yerleşiminde elleri bağlanmış ve yakılmış 20 çocuk cesedinin bulunduğu iddiasını dile getirmiş ancak söz konusu iddialar 7 Ekim'de ölenlerin kayıt altına alındığı listeyle örtüşmemişti.

Ayrıca, Zaka personeli aynı yerleşim biriminde 6-7 yaşlarında bir erkek çocuğun cesedini gördüğünü iddia etmiş olsa da burada öldüğü duyurulan 87 kişi arasında hiç çocuk bulunmadığı ortaya çıkmıştı.

Aynı yerleşim biriminde karnı yarılmış hamile bir kadın cesedi bulduklarını iddia eden Zaka personeline, Be'eri yerleşim birimi yönetimi, "Zaka'nın aktardığı hamile kadının hikayesinin Be'eri ile alakası yok." yanıtını vermişti.