İsrail Ordusu Golan Tepeleri'nde 'Lübnan Tesisi' Askeri Eğitim Kampı Kurdu

İsrail ordusu, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde "Lübnan Tesisi" adını verdiği askeri eğitim kampı kurduğunu açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan sınırının güneyinde bulunan Golan Tepeleri'nde "Lübnan Tesisi" adı verilen bir askeri eğitim kampı kurulduğu duyuruldu.

Açıklamada, tesisin "Lübnan cephesindeki zorlu arazi koşullarını, dağlık ve karmaşık alanları, tahkim edilmiş bölgelere" benzeyecek şekilde tasarlandığı, askeri eğitimlerin eş zamanlı operasyonlarla yapabileceği tatbikatların yürütüleceği belirtildi.

Tek katlı evler, dört katlı binalar, çok sayıda tünel, dar geçitler ve sıkışık yerleşimler dahil Lübnan'ın güneyini taklit eden yapıların inşa edildiği ifade edilen açıklamada, "Lübnan'ın güneyindeki manevralar için (askerleri) en iyi şekilde hazırlamanın amaçlandığı" ifade edildi.

Lübnan'ın güneyindeki yıkılmış alanlara benzeyen yapıların da tesiste yer aldığı, böylece askerlerin "harabe bölgelere girme eğitimi almasının" planlandığı bilgisine yer verildi.

Lübnan Tesisi adlı askeri kampta geçen hafta ilk saha tatbikatının yapıldığı aktarılırken, tatbikata 7. ve 401. Tugaylardan birlikler ile Komando Okulu'ndan askerlerin katıldığı kaydedildi.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.