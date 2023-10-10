İsrail ordusu Gazze'yi obüsle de vuruyor

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, bölgeyi obüs toplarıyla da ateş altına alıyor.

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları 4 gündür sürüyor.

Bir yandan da Gazze sınırına yığınağına devam eden İsrail ordusu, bölgeyi obüsle de vuruyor.

Sınırın İsrail tarafında bulunan AA ekibi, İsrail ordusuna ait bir obüsün Gazze'ye yönelik saldırısını görüntüledi.

İsrail ordusunun tırlarla sınıra yeni zırhlı araç ve tank sevkiyatı da sürüyor.

Bölgede İsrail'e ait uçakların, helikopterlerin ve insansız hava araçlarının sesi duyuluyor.

Hava saldırılarının neden olduğu Gazze'deki patlama sesleri sınırın İsrail tarafına kadar ulaşıyor.

Saldırılar nedeniyle Gazze'nin birçok noktasından yükselen dumanlar, sınırın diğer tarafından görülebiliyor.