İsrail Ordusu Gazze'yi Bombardıman Altına Aldı: Siviller Mahsur Kaldı

İsrail ordusu, dünyanın en yoğun nüfuslu kentlerinden biri olan yaklaşık bir milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze kentini işgal planı kapsamında kara, hava ve denizden saldırılarını yoğunlaştırırken ateş altındaki çok sayıda Filistinli kentte mahsur kadı.

Gazze'de İsrail ordusunun yoğun hava ve topçu bombardımanlarının yanı sıra patlayıcı robotlarla gerçekleştirdiği büyük yıkım sivillerin bölgeden çıkmasını imkansız kılıyor.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail bombardımanı özellikle Gazze kentinin kuzeyindeki Cibaliya en-Nezle kavşağı, Kudüs Caddesi ve Ebu İskender ile Şeyh Rıdvan bölgelerinde yoğunlaşıyor.

İsrail ordusu, bu bölgelerde tahrip gücü çok yüksek patlayıcı yüklü robotlar kullanarak evleri havaya uçuruyor.

İnsansız hava araçları (İHA) ile siviller hedef alınırken, savaş uçakları da her şeyi yakıp-yıkma hedefiyle bölgeye varil bombaları atıyor.

İsrail ordusunun, Gazze kentinin Kudüs ve Nasır caddeleri ile kuzey ve güney bölgelerini hedef alan topçu atışlarının, geniş çaplı yıkıma ve altyapının çökmesine yol açtığı belirtiliyor.

Son 24 saatte, İsrail savaş uçaklarının Cibaliya en-Nezle'de çok sayıda evi bombaladığı, İHA'larla vurulan bazı evlerin yandığı, askerlerin yoğun ateşe devam ettiği aktarılıyor.

Gece boyu patlayıcı robotlarla yıkım yapıldı

İsrail ordusu, tonlarca patlayıcı yüklü, hasarlı zırhlı personel taşıyıcılarını bubi tuzaklı robotlara dönüştürerek Gazze kentindeki tesis ve altyapıları da havaya uçuruyor.

Konutların etrafına yerleştirilip patlatılan bu robotlar, yüzlerce metre ötede geniş çaplı yıkıma yol açıyor. Patlama sesleri kilometrelerce öteden dahi duyulabiliyor.

Yerel kaynakların aktardığına göre, Gazze kentinin Ebu İskender ve Şeyh Rıdvan mahalleleri hattında patlayıcı robotlarla gece boyunca gerçekleştirilen geniş çaplı yıkım sabaha kadar sürdü.

Filistinli aileler, evlerinden çıkamıyor

İsrail ordusunun, Gazze kentinin Zerka ile Cibaliya en-Nezle arasındaki bölgede "sınırlı kara ilerleyişi" gerçekleştirdiği ve yoğun ateş eşliğinde imha politikası yürüttüğü aktarıldı.

Gazze kentinde insani koşullar giderek ağırlaşırken özellikle Ebu İskender bölgesinde Filistinli ailelerin yoğun bombardıman, ulaşım imkansızlığı ve güvenli alanların bulunmaması nedeniyle evlerinden çıkamadıkları rapor ediliyor.

Hareket eden her şey açık "hedef"

İsrail'in 29 Ağustos Cuma günü Gazze kentini "tehlikeli savaş bölgesi" ilan etmesinin ardından İsrail ordusu Filistinlilerin evlerini yoğun bombardımana tutarak ciddi şekilde ölüm ve yaralanmalara neden oldu.

Bombardımandan kurtulmaya çalışan sivillerin sığınabilecekleri bir yer yok.

Görgü tanıkları, Gazze kentinin Ebu İskender ve Halime es-Sadiyye bölgelerinde tüm temel hizmetlerin çöktüğünü, içme suyu ve gıdanın tükendiğini aktardı.

Ailelerin yalnızca sınırlı miktarda un ya da artıklardan beslenebildiğini, açlığın giderek ağırlaştığını anlatan tanıklar, su veya yiyecek temini için evden çıkmanın neredeyse imkansız olduğunu, İsrail ordusunun bölgeyi yoğun ateş altında tuttuğunu ve hareket eden her şeyin ölümle karşı karşıya kaldığını vurguladı.