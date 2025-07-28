İsrail Ordusu Gazze'ye Yönelik Yeni Saldırı Planı Hazırlıyor

İsrail ordusunun, siyasi kadronun talebi doğrultusunda bugünkü güvenlik kabinesinde Gazze Şeridi'ne yönelik yeni bir saldırı ve kuşatma planı sunacağı aktarıldı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail ordusu halihazırda büyük bir insanlık felaketinin yaşandığı Gazze'ye yönelik saldırıları daha da genişletecek.

İsrail ordusunun, siyasi kademenin talebi doğrultusunda güvenlik kabinesine sunacağı plana göre saldırı ve kuşatmanın hangi alanlarda genişletileceğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Habere göre İsrailli bir kaynak, Gazze'de ateşkes müzakerelerinin durma noktasına geldiğini ve İsrail ordusunun kötü bir durumda olduğunu söyledi.

İsrail ordusunun Gazze'de bir kaos yaşadığını belirten kaynak, öldürülen İsrail askerlerinin sayısındaki artışa işaret etti.

Kaynak, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de kıtlık yaşandığını söylediğini belirterek İsrail'in Gazze konusunda önemli kararlar alması gereken bir dönüm noktasına geldiğini vurguladı.

İsrail güvenlik kabinesinin, Gazze'ye sınırlı miktarda insani yardım girişine izin verilmesi kararı sonrası aşırı sağcı bakanların istifa tehdidi altında Gazze'yi görüşmek üzere bu akşam toplanacağı kaydedilmişti.

Toplantıya, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 26 Temmuz akşamı yapılan güvenlik toplantısına çağrılmayan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in de katılacağı aktarılmıştı.

Toplantının gündeminde Gazze'ye saldırılar, müzakereler ve insani yardım gibi önemli konuların yer aldığı belirtilmişti.