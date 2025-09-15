İsrail Ordusu Gazze'ye Yoğun Saldırılar Düzenliyor: 34 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 3'ü çocuk 34 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kenti, hava ve topçu atışıyla yoğun şekilde hedef alınıyor, ayakta kalan yapılar patlayıcı yüklü robotlarla havaya uçuruluyor.

İsrail askerleri Gazze kentinin batısındaki Rimal Mahallesi'nde Filistinli ailenin kaldığı bir çadırı hedef aldı. Saldırıda 3'ü çocuk 9 Filistinli yaşamını yitirdi.

Kentin kuzeyinde Filistinlilere ait iki evin hedef alındığı saldırıda ise 10 kişi öldü, yaralananlar oldu.

Yine kentin kuzeyinde Cela Caddesi'nde insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

Gazze kentinin kuzeybatısında yer alan Kerame bölgesinde Filistinli sivillerin toplandığı alanı hedef alan saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Kentin kuzeydoğusundaki Derec bölgesinde Filistinlilere ait evin hedef alındığı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Son derece kritik ve tehlikeli bir durumun hakim olduğu Gazze kentinde İsrail ordusunun topçu ve hava saldırıları arttı.

Kentin güneyindeki Zeytun Mahallesi ile kuzeyindeki Şeyh Rıdvan göleti bölgesinde patlayıcı yüklü askeri araçlar ve robotlarla binalar havaya uçurulurken, askeri araçların Gazze kentinin güneyinde sınırlı şekilde ilerlediği aktarıldı.

Gazze kenti ayrıca kapsamlı bir zorunlu göçe tanıklık ediyor.

Göçe zorlanan Filistinlilerin kullanabileceği tek yol olan sahildeki Reşid Caddesi'nde gece saatlerinden bu yana yoğun bir trafik hakim.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde saldırılar sürüyor

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Muğraka beldesinde ise İsrail ordusuna ait İHA, odun toplayan bir Filistinliyi doğrudan hedef aldı. Söz konusu Filistinli saldırıda hayatını kaybetti.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzey ve orta bölgelerini de topçu saldırılarıyla yoğun şekilde vuruyor.

İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyini de vuruyor

İsrail ordusu bir taraftan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinlileri güneye göçe zorlarken, güneydeki bölgeleri de hedef almayı sürdürüyor.

Han Yunus'un El-Mevasi bölgesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Yine aynı bölgede İsrail askerlerinin Filistinli sivillere açtığı ateş sonucu engelli bir kadın yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Imara Casir bölgesinde de sivillerin toplandığı alan hedef alındı. Saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Han Yunus'un doğusunda ise yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine ateş açıldı. Saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.