İsrail Ordusu Gazze'ye Yoğun Saldırılar Düzenliyor

İsrail ordusu, sabahın ilk saatlerinde Gazze kentindeki yaklaşık bir milyon Filistinlinin yaşadığı mahallelere yönelik hava, kara ve deniz saldırılarını yoğunlaştırdı.

Bu saldırılar, İsrail'in kenti işgal etme planının parçası olarak değerlendiriliyor ve 23 aydır süren soykırımın devamı niteliğinde görülüyor.

İsrail ordusu aynı gün yaptığı açıklamada, Gazze'nin yarısını barındıran kenti "tehlikeli savaş bölgesi" ilan etti.

Bu gelişme, 8 Ağustos'ta İsrail hükümetinin Başbakan Binyamin Netanyahu'nun önerisiyle Gazze'nin kademeli olarak yeniden işgal edilmesini öngören planı onaylamasının ardından geldi.

Hava, kara ve denizden yoğun bombardıman

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu Gazze'nin doğusundaki Zeytun, Şucaiyye ve Tuffah mahalleleri ile güneydeki Sabra mahallesinde, hava, kara ve denizin yanı sıra evleri insansız hava araçları ve patlayıcı yüklü robotlarla yoğun bir şekilde hedef alıyor.

Kuzeyde ise Şeyh Rıdvan, Ebu İskender ve Saftavi bölgeleri yoğun saldırılara maruz kalırken, kent merkezindeki Celay Caddesi ve kuzeydeki Cibaliya Nezle kasabası da yoğun bombardımana tabi tutuldu.

Yaklaşık bir milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze kenti, İsrail'in kara, hava ve denizden düzenlediği yoğun saldırılar sonucu büyük bir yıkıma uğrayarak adım adım yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

Kara saldırıları ve zorla sürgün

Zeytun'un güneyi ile Şucaiyye ve Tuffah'ın doğusunda günlerdir süren kara saldırılarında tanklar ve iş makineleri yoğun topçu ve hava desteğiyle ilerliyor. Bu saldırılar sonucu çok sayıda ev ve altyapı tesisi yıkılırken, siviller batıya göç etmek zorunda bırakıldı.

Tanıklara göre, insansız hava araçları bölge halkına evlerini boşaltmaları yönünde uyarılar yaptı. Bu durum, son haftalarda yeni göç dalgalarına yol açtı. Ancak İsrail'in yoğun saldırılarını sürdürdüğü Gazze'nin batısı, nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu bölge olarak sivillerin yaşam koşullarını daha da ağırlaştırıyor.

İsrail'in kuzey ve doğudan güneye zorla yerinden etme çağrılarına rağmen birçok Filistinli, bu bölgelerin de bombalanmaya devam etmesi nedeniyle gitmeyi reddediyor. Batıya yönelen halk, aşırı kalabalık, temel hizmetlere erişim eksikliği ve insani yıkımla karşı karşıya kalıyor.

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi, Gazze kentinden 1,3 milyon kişinin güneye göç etmesinin "neredeyse imkansız" olduğunu belirtti. Açıklamada, söz konusu bölgelerin bu kadar büyük bir nüfusu barındıracak kapasiteye sahip olmadığı, barınma konusundaki açığın ise yüzde 96'yı aştığı ifade edildi.

BM bir milyon kişi yeniden yerinden edilme riskiyle karşı karşıya

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), bugün yaptığı açıklamada, Gazze'de İsrail'in başlattığı geniş kapsamlı askeri saldırıların yaklaşık 1 milyon Filistinliyi yeniden zorunlu göçe maruz bırakacağı uyarısında bulundu.

Açıklamada, "Bölgede açlığın zaten yaşandığı teyit edilmişken, yeni bir askeri tırmanış daha fazla insana felaket getirecek." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, 22 Ağustos'ta "Küresel Bütünleşik Gıda Güvenliği Aşamalı Sınıflandırma Girişimi (IPC)" tarafından yayımlanan raporda, Gazze kentinde kıtlığın kesinleştiği ve eylül ayı sonunda bu durumun Deyr el-Belah ve Han Yunus'a da yayılmasının beklendiği belirtildi.

7 Ekim 2023'ten bu yana 63 binden fazla Filistinli öldürüldü

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 63 bin 25 Filistinli hayatını kaybetti, 159 bin 490 kişi de yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 203'e çıktı, yaralıların sayısı da 16 bin 228 oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.