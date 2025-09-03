İsrail Ordusu Gazze'ye Yine Saldırdı: 28 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda aralarında hamile bir kadın ile bebeğinin de olduğu 28 Filistinli hayatını kaybetti.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin yanı sıra kuzey, orta ve güney bölgelerinde evleri, çadırları, sivillerin toplandığı alanları ve yardım bekleyenleri hedef aldı.

İsrail ordusu, Gazze kentinin batısındaki Sayadin Limanı çevresinde bir apartman dairesini vurdu. Saldırıda aralarında hamile bir kadın ile bebeğinin de olduğu 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze kentinin orta kesimindeki Derec Mahallesi'nin Fevahir Sokağı yakınlarında bir evin helikopterle hedef alındığı saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail askerleri, Gazze kentinin batısındaki Nasr Mahallesi'nde yer alan Rantisi Hastanesi çevresinde Filistinlilerin kaldığı çadırları vurdu. Saldırıda çok sayıda kişi yaralandı, bazılarının durumunun kritik olduğu bildirildi.

Nasr Mahallesi'nde bir apartman dairesi de İsrail savaş uçaklarınca hedef alındı.

İsrail ordusunun, Gazze kentinin kuzeybatısındaki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir eve düzenlediği bombalı saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Yine aynı mahallede Filistinlilerin bir araya geldiği bir alana düzenlenen hava saldırısında 6 kişi can verdi, 18 kişi de yaralandı.

İsrail, evleri havaya uçurmaya devam ediyor

İsrail güçleri, Gazze kentinin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nin kuzeydoğu bölgelerinde binaları ve evleri havaya uçurmaya devam ediyor.

İsrail ordusuna ait helikopterler Şeyh Rıdvan pazarında çadırları ve tezgahları hedef aldı, saldırı sonrası bazı noktalarda yangın çıktı.

Gazze kentinin güneyindeki Zeytun ve Sabra mahalleleri de top atışlarıyla hedef alındı.

Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerine saldırılar sürüyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

Kamptaki Sevaraha bölgesine İHA'yla düzenlenen saldırıda 5 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde insani yardım bekleyenlere doğrudan açılan ateşte 3 Filistinli yaşamını kaybetti.

Han Yunus'un güneybatısındaki Bölgesel Doğu mıntıkasını hedef alan topçu saldırıda da 2 kadın hayatını kaybetti.