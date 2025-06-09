İsrail Ordusu, Gazze'ye Yardım Götüren Madleen Gemisine Müdahale Etti

İsrail Ordusu, Gazze'ye Yardım Götüren Madleen Gemisine Müdahale Etti
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Gazze Şeridi’ne insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Madleen gemisine İsrail ordusu müdahale etti ve gemi ile irtibat kesildi. Gemide bulunan 12 insan hakları savunucusu aktivistin kaçırıldığı bildirildi.

Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve 12 insan hakları savunucusu aktivistin bulunduğu Madleen gemisine, İsrail ordusunun müdahale ettiği ve gemiyle irtibatın kesildiği bildirildi.

Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun (Freedom Flotilla Coalition) Telegram hesabından yapılan açıklamada, gemideki duruma ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun Madleen gemisine müdahale ettiği belirtilen açıklamada, "Madleen ile irtibat kesildi. İsrail ordusu gemiye çıktı. Madleen gemisindeki gönüllüler, İsrail ordusu tarafından kaçırıldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Gazze'de açlıkla boğuşan Filistinlilere destek olmak için yola çıkan ve kaçırılan insan hakları aktivistlerinin güvende tutulmalarını sağlamak için vatandaşı oldukları ülkelerin dışişleri bakanlıklarına baskı yapılması çağrısında bulunuldu.

Gemideki insan hakları aktivisti Yasemin Acar'ın paylaştığı kısa videoda ise İsrail askeri olduğu düşünülen bir kişinin video çekenlere telefonlarını kapatmasını söylediği duyuluyor.

Videoda aktivist Acar'ın ellerinin havada olduğu görülüyor.

BM Özel Raportörü: "Kaptan başka bir tekne yaklaşıyor derken bağlantı kesildi"

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, X hesabından yaptığı paylaşımda, Madleen gemisinin kaptanıyla irtibata geçtiğini ve gemi durdurulduğunda yaralanan kimsenin olmadığını bildirdiğini aktardı.

Albanese, "Kaptan benimle telefonda konuşurken askerlerin konuştuğunu duydum. 'Başka bir tekne yaklaşıyor' derken bağlantı kesildi." ifadelerini kullandı.

Gemide, Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad olmak üzere 12 kişi bulunuyor.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel
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