İsrail Ordusu, Gazze'ye Yardım Götüren Güvenlik Görevlilerine Saldırdı

İsrail ordusunun, kontrolündeki Zikim Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye ulaşmak üzere olan insani yardım tırlarının güvenliğini sağlayan 6 kişiyi doğrudan hedef alarak öldürdüğü belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, yardım tırlarının geçişini bekleyen güvenlik görevlilerine yönelik saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Filistinli güvenlik görevlilerini vurduktan sonra yardımların geçişine izin verdiğini aktardı.

İsrail güçlerinin yardım bekleyen sivillere ateş açması sonucu da onlarca kişi yaralandı.

Son aylarda İsrail ordusu, Gazze'ye ulaşan insani yardım tırlarının güvenliğini sağlayan görevlilere yönelik saldırılarını artırdı.

Hükümet yetkilileri ve insan hakları örgütleri, bu saldırıların, yardım kamyonlarının yerel çeteler tarafından yağmalanmasını kolaylaştırmak amacıyla yapıldığına dikkati çekiyor.

İsrail ordusu, bugün, Gazze'nin güneybatısındaki "Netzarim" bölgesinden sınırlı sayıda yardım kamyonunun geçişine izin vermişti.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırları ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 59 bin 921'e, yaralıların sayısı ise 145 bin 233'e yükseldi.