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İsrail Ordusu, Gazze'ye Sızmaya Çalışan 11 İsrailliye Engel Oldu

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne sızmaya çalışan 11 İsrailliye engel olarak, bu kişileri polise sevk etti. Yanlış yaptıklarını kabul eden sızma girişimindeki İsrailliler serbest bırakıldı.

TEL İsrail ordusunun sınırdaki tel örgüleri geçerek Gazze Şeridi'ne sızmaya çalışan 11 İsrailliye engel olduğu belirtildi.

İsrail resmi televizyonu KAN'a göre, sızma girişimi Gazze Şeridi'ne paralel Nahal Oz Yahudi yerleşim bölgesi yakınlarında oldu.

Sızma girişiminde bulunan 11 İsrail vatandaşına engel olan ordu, bu kişileri daha sonra polise sevk etti. Yanlış yaptıklarını itiraf eden İsrailliler, serbest bırakıldı.

Gazze'ye geçiş izinleri olmaksızın bölgeye geldikleri belirlenen kişilerin hangi sebeple Gazze'ye geçmek istediklerine dair bilgi paylaşılmadı.

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Kaynak: AA / Khaled Yousef - Güncel
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