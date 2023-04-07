İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde silahlı saldırıda bir İsrailli yaralandı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Caba beldesinde silahlı saldırı sonucu bir İsraillinin hafif yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Batı Şeria içindeki Caba beldesinde bir araçtan bir İsrailliye silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, bölgede silahla yaralanan 19 yaşında bir İsrailliye sağlık birimleriyle müdahale ettiklerini ve orta derece yaralının bilinci açık biçimde hastaneye kaldırıldığını paylaştı.

İsrail basınındaki haberlerde, çevredeki askerlerin ateş açılan araca silahla karşılık verdiği belirtildi. İsrail ordusunun bölgede arama çalışması başlattığı aktarıldı.

Ne olmuştu?

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gece üst üste müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.

İsrail ordusu, Lübnan'dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirmişti. İsrail ordusu, akşam saatlerinde de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine üç havan mermisi atıldığını açıklamıştı.

Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını paylaşmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'dan atılan bir dizi roketten Hamas'ı sorumlu tutmuştu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de topraklarından İsrail'e roket atılmasının sorumluluğunun Lübnan hükümetine ait olduğunu belirtmişti.