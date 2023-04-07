Hamas: Gazze'ye yönelik saldırganlığından İsrail'i sorumlu tutuyoruz

Hamas, Kudüs ve Gazze'ye yönelik saldırganlığından İsrail'in sorumlu tutulduğu ve saldırılara karşılık verildiğini duyurdu.

Hamas, Kudüs ve Gazze'ye yönelik saldırganlığından İsrail'in sorumlu tutulduğu ve saldırılara karşılık verildiğini duyurdu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Kudüs ve Gazze'ye yönelik saldırganlığından işgali ( İsrail'i) sorumlu tutuyoruz. Halkımızı ve direniş gruplarını Kudüs ve Aksa'mızı savunmak için işgale karşı açık bir çatışmada birleşmeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yanı sıra Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerinin devam etmesinin İsrail'in güvenliğini sağlamayacağı vurgulandı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugaylarınca yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılara karşılık verildiği belirtildi.

Açıklamada, "İşgalin Gazze'ye yönelik saldırılarına karşılık, hava savunma sistemleri ve roketlerle karşılık veriyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ne olmuştu?

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gece üst üste müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.

İsrail ordusu, Lübnan'dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirmişti. İsrail ordusu, akşam saatlerinde de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine üç havan mermisi atıldığını açıklamıştı.

Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını paylaşmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'dan atılan bir dizi roketten Hamas'ı sorumlu tutmuştu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de topraklarından İsrail'e roket atılmasının sorumluluğunun Lübnan hükümetine ait olduğunu belirtmişti.