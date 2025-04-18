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İsrail Ordusu Gazze'ye Saldırıyor: 2 Filistinli Hayatını Kaybetti

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırılarda çok sayıda kişi yaralanırken, zaten devam eden çatışmalar sonucunda hayatını kaybeden Filistinli sayısı 51 bine ulaştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusunun Cibaliya kentinde yerinden edileh Filistinlilerin sığındığı çadırları hedef aldı.

Saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı.

??Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1691 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 464 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 65'e yaralıların sayısı 116 bin 505'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.

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Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
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