İsrail ordusu Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor
İsrail ordusu, Gazze sınırı boyunca obüslerle karadan, savaş uçakları ve helikopterlerle havadan saldırılarını sürdürüyor. Obüslerin Gazze'yi vurduğu anlar kaydedildi. İsrail ordusu sınırda yoğun bir hareketlilik içinde.
İsrail ordusu Gazze sınırı boyunca çeşitli noktalarda konuşlu obüslerle karadan, savaş uçakları ve helikopterlerle de havadan saldırılarını sürdürüyor.
Anadolu Ajansı (AA) ekibi, İsrail ordusuna ait obüslerin Gazze'ye saldırı düzenlediği anları kayıt altına aldı.
Gazze sınırı yakınlarında bulunan obüslerin, aralıklarla Gazze Şeridi'ni vurduğu ve bombalamanın ardından bölgeden dumanların yükseldiği görüldü.
Öte yandan İsrail ordusunun Gazze Şeridi sınırı boyunca yoğun bir hareketlilik içinde olduğu gözlendi.
İsrail ordusuna ait Apache helikopterleri de sınır bölgelerinde uçuş yaparken kameraya yansıdı.