İsrail Ordusu Gazze'ye Saldırılarda 65 Filistinli Yaşamını Yitirdi

İsrail ordusunun, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 65'e çıktı.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde Filistinlilerin kaldığı ev ve çadırların yanı sıra yardım bekleyen sivilleri hedef almaya devam ediyor.

İsrail ordusunun, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 52'si Gazze kentinden 65 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze kentinin Rimal Mahallesi'ndeki Habib Apartmanı'na düzenlenen saldırı sonucu bir kadın ve çocuğu yaşamını yitirdi.

İsrail savaş uçakları, kentin batısındaki Şifa Hastanesi yakınlarında sivillerin bir araya geldiği bir gruba yönelik saldırı düzenledi. Olaya ilişkin sağlık kaynaklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, 13 Filistinli sivil saldırıda can verdi.

Gazze kentine düzenlenen saldırılar sonucu, Şifa Hastanesi'ne 23, Ehli Baptist Hastanesi'ne 7, Kudüs Hastanesi'ne ise 2 cansız beden ulaştırıldı.

İsrail askerleri ayrıca Gazze kentini havadan ve topçu atışlarıyla hedef almaya, evleri ve yüksek katlı binaları havaya uçurmaya devam ediyor.

Gazze Şeridi'ndeki diğer bölgelere düzenlenen ağır saldırılar neticesinde ise Nusayrat Mülteci Kampı'ndan Avde Hastanesi'ne 3, Han Yunus'tan Nasır Hastanesi'ne ise 10 Filistinlinin naaşı getirildi.

Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampına düzenlenen bombalı saldırıda ise 5 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırı sonrası yıkılan yapıların enkazı altında çok sayıda kişi de bulunuyor.

Saldırılarda hayatını kaybedenler arasında çocuk ve kadınlar da yer alıyor.