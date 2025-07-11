İsrail Ordusu Gazze'ye Saldırı Tehdidinde Bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Gazze'deki Birleşmiş Milletler merkezi, bir hastane ve iki üniversitenin bulunduğu bölgeye saldırı tehdidinde bulunarak Filistinlilerin bölgeyi boşaltmasını istedi.

İsrail ordusu, Gazze kentinde Birleşmiş Milletler (BM) merkez binası, 1 hastane ve 2 üniversitenin bulunduğu bölgeye saldırı tehdidi yayımladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, BM'nin Gazze Şeridi'ndeki merkez binası, El-Aksa ve İslam üniversiteleri ile Kızılay Hastanesi'nin bulunduğu bölgeye saldırı düzenleneceğini duyurdu.

Adraee'nin hedef alacaklarını söylediği binalar, yoğun yerleşim yerlerinin bulunduğu Gazze kentinin batısında yer alıyor.

İsrail ordusunun bölgeye saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulunan Adraee, "Filistinlilerden bölgenin boşaltılmasını ve Gazze Şeridi'nin güneyine gitmelerini" istedi.

BM'nin paylaştığı rakamlara göre, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle Gazze'deki yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yüzde 90'ı en az bir kere yerinden edildi.

İsrail ordusu 19 Ocak'ta sağlanan ateşkesin ardından 18 Mart sabahı Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırılar başlatmıştı.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
Kartalkaya davasında salon yine karıştı, sanık kürsüde bayıldı

Türkiye'nin konuştuğu davada tansiyon yüksek! Sanık kürsüde bayıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKK silah bıraktı, DEM Parti'den açıklama geldi

PKK silah bıraktı, DEM Parti'den açıklama geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.