İsrail Ordusu Gazze'ye Saldırdı: 60'dan Fazla Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 60'dan fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'ye ablukasını sıkılaştırıp insani yardım girişini engelleyerek insani felakete yol açan İsrail'in hedefinde yerinden edilen Filistinliler ve yardım bekleyen siviller vardı.

Sağlık alanından kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerinde yiyecek bulma ümidiyle insani yardım dağıtım noktalarına yönelen sivilleri hedef alması sonucu 29 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in sabah saatlerinden bu yana Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 60 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberinde de İsrail ordusunun Gazze kenti ile Han Yunus'ta yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okul ile çadırları hedef aldığı belirtildi.