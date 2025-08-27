İsrail Ordusu Gazze'ye Saldırdı: 11 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 11 Filistinli hayatını kaybetti.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin kaldığı çadırları, evleri hedef aldı, insani yardım alabilmek için bekleyenlerin üzerine ateş açtı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin Derec Mahallesi'nde bir evin vurulduğu saldırıda 2 kişi öldü, yaralananlar oldu.

Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan kabri yakınlarında zorla yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlenen saldırıda 9 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında Kadisiyye Mülteci Kampı'nda bulunan çadırları da hava saldırısıyla hedef aldı. Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Han Yunus'un kuzeyindeki Asda bölgesinde Filistinlilerin kaldığı bir çadıra düzenlenen bombardımanda biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Han Yunus'ta insani yardım bekleyenlerin üzerine ateş açtı. Saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Öte yandan İsrail ordusu 11 Ağustos'tan bu yana Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'ne düzenlediği saldırılar kapsamında robot patlayıcılar, topçu atışlarıyla evleri havaya uçurmaya, bölge halkını göçe zorlamaya devam ediyor.