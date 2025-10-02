İsrail Ordusu Gazze'ye Saldırdı: 10 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği son saldırılarında 10 Filistinli yaşamını yitirdi.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde sabah saatlerinden bu yana göçe zorlanan Filistinlilerin sığındığı çadır ve evlerin yanı sıra sivillerin toplandığı alanları da hedef aldı.

İsrail'e ait bir insansız hava aracının Gazze kentinin batısındaki Ensar Kavşağı yakınlarını hedef alması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti. Aynı zamanda kentin mahallelerinde yoğun bombardıman ve ardı ardına patlamalar meydana geldi.

İsrail ordusu, kentin güneyindeki Sabra ve Tel el-Hava mahallelerinde, ayrıca kuzeybatısındaki Şeyh Rıdvan ve Nasr bölgelerinde onlarca evi bombalı araçlarla yıktı ve havaya uçurdu.

Bu gelişmeler, özellikle kentin batısındaki Nasr ve Şifa caddelerinde, İsrail'in kara saldırısı eksenlerinde yoğun hava bombardımanları, ağır makineli silahlar ve topçu atışlarıyla eş zamanlı olarak gerçekleşti.

Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimleri

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nın kuzeyini hedef aldığı saldırıda 4 kardeş yaşamını yitirdi.

İsrail saldırıları, çok sayıda yerinden edilen Filistinlinin bulunduğu Deyr el-Belah kentine yoğunlaştı.

Deyr el-Belah'taki Ebu Arif bölgesinde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlenen İHA saldırısında, 1 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Kentin batısındaki Meşaale bölgesinde yerinden edilenlerin sığındığı bir çadır da İsrail ordusu tarafından hedef alındı. Saldırıda aralarında bir kadının da bulunduğu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Han Yunus'un güneyindeki Tine Caddesi'nde yardım bekleyenlere açılan ateş sonucu 1 Filistinli kadın öldü, bazıları da yaralandı.

Ayrıca Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesinde bulunan Aksa Üniversitesi yerleşkesinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırlar, İsrail saldırısının hedefi oldu. Saldırıda çok sayıda Filistinli yaralandı.