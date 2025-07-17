İsrail Ordusu Gazze'ye Roket Saldırılarına Yanıt Verdi
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden atılan roketleri düşürdüğünü açıkladı ve bölgedeki saldırılara yeniden başladığını duyurdu. Son veriler, İsrail'in Gazze'ye yönelik şiddetli saldırılarında binlerce Filistinlinin hayatını kaybettiğini gösteriyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden atılan 2 roketin düşürüldüğünü duyurdu.
İsrail ordusu X hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'den atılan roketler nedeniyle erken uyarı sistemlerinin çalıştırıldığını ve roketlerin düşürüldüğünü belirtti.
İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri ise Telegram hesabından; Siderot, Mefalsim ve Nir Oz adlı İsraillilerin gasbederek yerleştikleri bölgelere, roket saldırıları gerçekleştirdiklerini açıkladı.
-? ?İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 58 bin 573 Filistinli hayatını kaybetti, 139 bin 607 kişi de yaralandı.
İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 7 bin 750 kişi yaşamını yitirdi, 27 bin 566 kişi yaralandı.
ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde 27 Mayıs'tan bu yana Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 851'e, yaralıların sayısı da 5 bin 634'e çıktı.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı.
Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.