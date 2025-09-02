İsrail Ordusu, Gazze'ye Patlayıcı Yüklü Zırhlı Personel Taşıyıcılar Gönderiyor

İsrail ordusunun Gazze kentini işgal saldırıları kapsamında "patlayıcı yüklü zırhlı personel taşıyıcılar" kullanmaya hazırlandığı belirtildi.

İsrail'deki "Walla" haber sitesinde yayınlanan haberde, İsrail ordusunun Hamas tarafından yerleştirilen patlayıcıları etkisiz hale getirmek için Gazze kentini işgal saldırılarında patlayıcı yüklü zırhlı personel taşıyıcılar kullanmaya hazırlandığı ifade edildi.

İsrail askerlerinin Gazze kentine işgal saldırıları sırasında, Hamas tarafından tuzaklı saldırılarla pusuya düşürüldüğü, askerlerden ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi ancak bir sayı verilmedi.

Haberde, "Son günlerde İsrail ordusu, Gazze kentinin kalbinde bir kara saldırısı başlatmaya hazırlanırken, patlayıcılarla donatılmış ve uzaktan kumandalı eski zırhlı personel taşıyıcılarının kullanımını artırıyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in Gazze'deki işgal saldırılarında kullanılmak üzere "yüzlerce patlayıcı yüklü zırhlı personel taşıyıcısının Gazze sınırına getirildiği" aktarıldı.

İsrail ordusunun, eski zırhlı personel taşıyıcılarını patlayıcılarla doldurarak silaha dönüştürdüğü ve bunların Gazze'de çatışma bölgelerine getirilerek uzaktan patlatılacağı kaydedildi.

İsrail, Gazze kentini işgal kararı almıştı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Netanyahu, İsrail ordusunun kendisine sunduğu Gazze kentini işgal planını onaylamıştı.

Başbakan Binyamin Netanyahu, Güvenlik Kabinesi toplantısı öncesi verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail basınında yer alan haberlerde ise ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarılmıştı.

Plana göre ilk aşamada, yaklaşık 1 milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor. BM'nin açıkladığı rapora göre, Gazze kentinde kıtlık, şeridin tamamındaysa açlık krizi yaşanıyor.