İsrail Ordusu Gazze'ye İşgal Hazırlıklarına Başladı

Güncelleme:
İsrail ordusu, 1 milyona yakın Filistinlinin sığındığı Gazze kentine yönelik işgal saldırılarının ön hazırlıklarına başladığını ve çatışmaların sürdüğünü duyurdu.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Amerikan X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından, Gazze Şeridi'nin merkezinde yer alan Gazze kentine yönelik işgal hazırlıklarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Gazze'de Hamas'a yönelik "ağır darbeler indirdiklerini" iddia eden Adraee, "savaşın bir sonraki aşamasına geçmek için çatışmaların sürdüğünü" belirtti.

Adraee, "Beklemiyoruz. Gazze kentine yönelik saldırının ön operasyonlarına ve ilk aşamalarına başladık ve şu anda şehrin dış kesimlerinde yoğun şekilde faaliyet gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Çağrı Koşak - Güncel
