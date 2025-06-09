İsrail Ordusu, Gazze'ye İnsani Yardım Taşıyan Madleen Gemisine Müdahale Etti

İsrail Ordusu, Gazze'ye İnsani Yardım Taşıyan Madleen Gemisine Müdahale Etti
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Gazze Şeridi'ne insani yardım taşıyan Madleen gemisi, 12 insan hakları aktivistinin bulunduğu sırada İsrail ordusu tarafından durduruldu. Gemi ile irtibat kesildi ve aktivistlerin durumu belirsizliğini koruyor.

Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve 12 insan hakları savunucusu aktivistin bulunduğu Madleen gemisine, İsrail ordusunun müdahale ettiği ve gemiyle irtibatın kesildiği bildirildi.

Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun (Freedom Flotilla Coalition) Telegram hesabından yapılan açıklamada, gemideki duruma ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun Madleen gemisine müdahale ettiği belirtilerek, "Madleen ile irtibat kesildi. İsrail ordusu gemiye çıktı." ifadeleri kullanıldı.

Gemideki insan hakları aktivisti Yasemin Acar'ın paylaştığı kısa videoda ise İsrail askeri olduğu düşünülen bir kişinin video çekenlere telefonlarını kapatmasını söylediği duyuluyor.

Videoda aktivist Acar'ın ellerinin havada olduğu görülüyor.

Gemide, Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad olmak üzere 12 kişi bulunuyor.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel
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