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İsrail Ordusu Gazze'ye Hava Saldırılarını Yeniden Başlattı

İsrail Ordusu Gazze'ye Hava Saldırılarını Yeniden Başlattı
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde ateşkesi bozarak son 24 saatte yaklaşık 60 hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda 2 bin 701 Filistinli hayatını kaybetti ve 7 bin 432 kişi yaralandı. İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddediyor ve Hamas'a karşı askeri gücünü artırmış durumda.

İsrail ordusu, 18 Mart'ta ateşkesi bozarak saldırıları yeniden başlattığı Gazze Şeridi'ne son 24 saatte yaklaşık 60 hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde 60 noktaya saldırı düzenlendiği aktarıldı.

Açıklamada, son 24 saatte 60 saldırı düzenleyen İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Morag Koridoru adı verilen bölge çevresinde bubi tuzaklı bir binayı da vurduğu iddia edildi.

Bir başka açıklamada, İsrail ordusunun, güvenlik kabinesinin geçen hafta onayladığı yeni saldırı planı kapsamında Gazze'deki Filistinlilerin sürgün edilmesi için bir "toplama kampı" oluşturulan Refah'ta yoğun faaliyet gösterdiği belirtildi.

?Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 701 Filistinli hayatını kaybetti, 7 bin 432 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 810'a, yaralıların sayısı da 119 bin 473'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
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