İsrail Ordusu, Gazze'ye Hava Saldırılarını Artırıyor

İsrail Ordusu, Gazze'ye Hava Saldırılarını Artırıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Gazze'de son 48 saatte 200'den fazla noktaya hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Saldırılar nedeniyle binlerce Filistinli yerinden olurken, sivillere ait evler ve okullar da hedef alındı.

İsrail ordusu, işgali kalıcı hale getirmek için kara saldırılarını genişlettiği Gazze Şeridi'nde son 48 saatte 200'den fazla bölgeye hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

İşgali kalıcı hale getirmek için kara saldırılarını genişleten İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik hava saldırılarını artırıyor.

Yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'de halk, açlığın ve zorla yerinden edilmenin yanı sıra artan saldırılarla mücadele ediyor.

Saldırılar nedeniyle Gazze'de son bir haftada 161 binden fazla Filistinli yerinden olurken, İsrail ordusunun "tahliye emirleri" nedeniyle Gazzeliler zorla göç etmek zorunda kalıyor.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, son 48 saatte Gazze'de 200'den fazla noktaya hava saldırısı düzenlendiği belirtildi. Hava saldırılarında Filistinli gruplara ait noktaların hedef alındığı iddia edildi.

Öte yandan Filistinli kaynaklara göre, İsrail ordusu Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlenen hava saldırılarında sivillere ait evleri, yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okul ve çadırları hedef aldı.

Saldırılarda vurulan yerler arasında Gazze'nin kuzeyinde yer alan ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Fehmi el-Cercavi Okulu da bulunuyor.

Filistinli kaynaklar, bu saldırılarda kadın ve çocukların da aralarında olduğu 25 Filistinlinin öldürüldüğünü, okul çevresinde kurulan çadırlarda çıkan yangınlar nedeniyle çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.

İsrail ordusu, 18 Mayıs'ta işgali kalıcı hale getirmek için kara saldırılarını genişlettiği Gazze Şeridi'ne yönelik hava bombardımanlarını da yoğunlaştırarak sürdürüyor.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
Künefe zincirine FETÖ operasyonu! 33 şüpheli gözaltına alındı

Künefe zincirine FETÖ operasyonu! 33 şüpheli gözaltına alındı
Eşi Brigitte, Macron'u kameraların önünde tokatladı

Dünyanın gözü önünde 25 yaş büyük eşinden tokat yedi
Terme'de skandal görüntüler! Festival alanı Las Vegas'ı aratmadı

Skandal görüntüler! İlçede düzenlenen festival Las Vegas'ı aratmadı
Türkiye'de eğitim veren üniversite 8 asırlık geleneği yaşatıyor

Görüntü Türkiye'deki bir üniversiteden! 8 asırlık gelenek yaşatılıyor
Türk futbolunun köklü takımında kayyum depremi

Türk futbolunun köklü takımında kayyum depremi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amerikalı Citi Bank altın fiyatları için tahminlerini güncelledi

Amerikalı ünlü banka altın için tahminini değiştirdi
Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı

Fenerbahçeli futbolcu şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı
Ev ve arsada fahiş fiyatı bitirecek hamle! 81 ilde devreye alınacak

Fahiş fiyatı bitirecek hamle! Tarih verildi, 81 ilde başlayacak
Kerem ve Orkun'a kupa maçında büyük şok

Kerem ve Orkun'a kupa maçında büyük şok
Düğün salonunda taş kemer devrildi: Doktor öldü, eşi ağır yaralandı

Düğün salonunda facia! Doktor öldü, eşi ağır yaralandı
Davutoğlu: AK Parti beni kaybetmeseydi, yüzde 60'larda iktidarda olurdu

İddialı sözleri yayına damga vurdu: AK Parti beni kaybetmeseydi...
Gizem Karaca, doğuma haftalar kala belirginleşen karnını sergiledi

Gizem Karaca'dan sade ama çarpıcı hamilelik karesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.