İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılar düzenledi

İsrail ordusunun, yürürlükteki ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarına hava saldırısı, topçu atışı ve silahlı tacizlerle saldırılarını sürdürdüğü bildirildi.

Yerel kaynakların aktardığı bilgiye göre İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin doğu mahalleleri ile güneydeki Han Yunus kentinin doğu ve kuzey bölgelerini hedef aldı.

Han Yunus kentinin doğusu, İsrail savaş uçaklarının yoğun bombardımanı ve topçu atışlarıyla sarsılırken, bölgede sabahın erken saatlerinden itibaren sık sık silah sesleri duyuldu. Kentin batı kesimlerinde ise İsrail hücum botlarından, denize açılan Filistinli balıkçıların teknelerine makineli tüfeklerle ateş açıldı.

Öte yandan, Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlenen hava saldırısı sonucu vurulan bölgelerden dumanlar yükseldi.

İsrail'in hava saldırıları ve topçu atışlarında hedef aldığı noktaların niteliğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.