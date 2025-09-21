İsrail Ordusu Gazze'ye Ek Kuvvet Gönderdi

İsrail ordusu, Gazze kentine ek kuvvetler göndererek askeri operasyonlarını genişletme sinyali verdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, 36. Zırhlı Tümen'in Gazze'de konuşlu kuvvetleri takviye etmek için kente girmeye başladığı belirtildi ancak ayrıntı verilmedi.

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermiş, ordu da 11 Ağustos'ta şehri işgal etmek amacıyla büyük çaplı bir saldırı başlatmıştı.

İsrail ordusu 16 Eylül'de de, Gazze kentini işgal için kara saldırılarına başladığını duyurmuştu.

Kara saldırılarına iki tümenin katıldığı, üçüncüsünün de ilerleyen günlerde dahil olacağı ifade edilmişti.

İsrail askeri kaynaklarına göre, Gazze kentinde yaklaşık 70 bin İsrail askeri bulunuyor.