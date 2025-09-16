İsrail Ordusu Gazze'ye Bir Haftada 850 Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail ordusu, Gazze'ye bir haftada en az 850 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

İsrail'in bugün kara saldırılarını genişlettiğini açıkladığı Gazze'de yaklaşık 2 yıldır devam eden bombardıman ve insani yardım girişinin engellenmesi nedeniyle insanlık felaketi yaşanıyor.

Ordudan yapılan açıklamada, Gazze, Yemen ve Lübnan'a düzenlenen saldırılara ilişkin görseller paylaşıldı.

Gazze'de son bir ayda yaklaşık 2 bin binayı hava saldırılarıyla yerle bir eden İsrail ordusunun, geçen hafta bölgeye 850'den fazla hava saldırısı gerçekleştirdiği aktarıldı.

Bugün kara saldırılarının genişletilmesinin ardından kara birliklerinin giriş yaptığı bölgede, hava saldırılarının da süreceği tehdidinde bulunuldu.

Öte yandan bugün Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı'na düzenlenen saldırıda Husilere ait askeri altyapının hedef alındığı öne sürüldü.

Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'ye dün düzenlenen saldırıda ise Hizbullah'a ait bir komuta merkezinin hedef alındığı, bir başka saldırıda da bir Hizbullah üyesinin öldürüldüğü iddia edildi.

?İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında 12 bin 413 kişi yaşamını yitirdi, 53 bin 271 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 2 bin 497 kişi öldürüldü, 18 bin 294 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise en az 64 bin 964 Filistinli hayatını kaybetti, 165 bin 312 kişi de yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.