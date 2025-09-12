İsrail Ordusu Gazze'ye 500'den Fazla Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail ordusu, kara saldırısına hazırlandığı Gazze kentine bu hafta 500'den fazla hava saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Gideon'un Savaş Arabaları II" saldırısı kapsamında Gazze kentinde "Hamas tarafından askeri yapıya dönüştürüldüğü" iddiasıyla çok katlı binalara saldırıların sürdüğü ifade edildi.

Bu hafta Gazze kentine 500'den fazla hava saldırısı düzenleyen İsrail ordusunun bölgeye yönelik beş saldırı dalgasını tamamladığı belirtilirken, saldırıların hızının artacağı tehdidinde bulunuldu.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan bir başka açıklamada ise bu hafta Yemen'den fırlatılan 10 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiği iddia edildi.

?İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında 12 bin 206 kişi yaşamını yitirdi, 52 bin 18 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 2 bin 479 kişi öldürüldü, 18 bin 91 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise en az 64 bin 756 Filistinli hayatını kaybetti, 164 bin 59 kişi de yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.