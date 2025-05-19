İsrail Ordusu Gazze'ye 160 Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail Ordusu Gazze'ye 160 Hava Saldırısı Düzenledi
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İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze Şeridi'ne 160 hava saldırısı düzenlediğini ve bu saldırıların Hamas'a ait silahların hedef alındığı belirtildi. Saldırılar, 'Gideon'un Savaş Arabaları' adı verilen kalıcı işgal planı çerçevesinde gerçekleştiriliyor.

İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze Şeridi'ne 160 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'ye yönelik yoğun hava saldırılarının sürdürüldüğü kaydedildi.

Ordu ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in yönlendirmesiyle, "Gideon'un Savaş Arabaları" adı verilen kalıcı işgal planı kapsamında saldırıların düzenlendiği aktarıldı.

Son 24 saatte Gazze'ye 160 hava saldırısı düzenlendiği belirtilen açıklamada, söz konusu saldırılarda Hamas'a ait silahların ve altyapının hedef alındığı öne sürüldü.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 193 Filistinli hayatını kaybetti, 8 bin 993 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 339'a, yaralıların sayısı da 121 bin 34'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı olarak işgal edeceği "Gideon Savaş Arabaları" ismini verdiği kara saldırısına başladığını duyurmuştu.

Plan kapsamında, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde Filistinlileri sürdükten sonra sınırlı miktarda insani yardım dağıtacağı "toplama kampları" kurduğu, İsrail basınına yansımıştı. İsrail ordusunun, güneydeki Refah kentinde geniş alanları düzleyerek bunun için hazırladığı uydu görüntüleriyle ortaya çıkmıştı.

İsrail güvenlik kabinesi, ABD ve Avrupa ülkelerinden gelen baskı sonucunda pazar gecesi Gazze'ye "kıtlığı önleyecek kadar temel gıda girişine izin verilmesini" onaylamıştı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
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